Autobus di linea finito in una scarpata sulla SP37 nei pressi di Zeri: 3 feriti

16:35 – E’ in corso a Massa Carrara, dalle 14:00 circa intervento dei Vigili del Fuoco a Zeri, sulla Strada Provinciale 37. Gli uomini del corpo sono impegnati nel soccorso ai passeggeri di per un autobus di linea finito in una scarpata.

Il mezzo pesante viaggiava con 20 persone a bordo. Due ragazzi e un adulto sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con gli elicotteri.

Le Operazioni di soccorso all’autobus di linea sono ancora in corso. D accertare le cause dell’incidente. Ne da notizia il Comando dei Vigili del Fuoco tramite la sua pagina ufficiale di Twitter.

Silv Bott