Firenze, incendio baracche a Scandicci

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ovest e di Calenzano, sono intervenuti alle 21.20 nel comune di Scandicci in Via Romania, angolo via la Torre, per un incendio di due baracche.

Le due squadre giunte sul posto con due autobotti per un totale di 14 uomini e 4 automezzi, hanno effettuato lo spegnimento delle due baracche dove al suo interno vi erano un’autovettura ed un furgone ed alcune masserizie. Non si segnalano danni a persone.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85723