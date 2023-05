Giappone. Via libera agli aiuti fiscali per le famiglie con figli

(DIRE) Tokyo, 30 Mag. – Il Consiglio per il sistema fiscale giapponese, comitato consultivo del ministero delle Finanze (Mof), ha dato il via libera al nuovo pacchetto di misure presentato dal governo, la cui ufficializzazione è prevista per fine giugno, volte ad aumentare i redditi netti delle famiglie con bambini, sulla scia della politica di rilancio della natalità che fa parte dell’agenda dell’esecutivo del primo ministro Fumio Kishida.

“Le misure presentate dal governo per contrastare il basso tasso di natalità influiranno notevolmente sulla crescita economica del paese e sulla sostenibilità dei suoi sistemi fiscali e di sicurezza sociale nel medio-lungo termine. Tali misure possono determinare il destino del Giappone e devono essere attuate in modo efficace”, ha affermato il Consiglio nel suo documento. (Jief/Dire) 10:18 30-05-23