Lollobrigida: norme UE imballaggi garantiscono sostenibilità economica

(DIRE) Roma, 30 Mag. – “Le ricerche di mercato spiegano che dobbiamo trovare delle normative che siano compatibili con la sostenibilità ambientale, ma anche con la sostenibilità economica”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida durante un punto stampa a margine dei lavori del Consiglio Agricoltura e pesca tenutosi oggi a Bruxelles circa l’impatto della proposta di regolamento della Commissione europea su imballaggi e rifiuti nel settore agroalimentare, che ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite per Stato membro del 15% rispetto al 2018 entro il 2040.

“L’Italia è una nazione virtuosa nel campo, anticipando anche gli obiettivi e i termini temporali che l’Europa si era posta, ma cambiare direzione in maniera non logica a nostro avviso non ha un grande senso”. ha poi concluso il ministro. (Pis/Dire) 18:36 30-05-23