PNRR. MEF: Interventi finanziati con altri 2,32 mld fondo opere indifferibili 2023

(DIRE) Roma, 30 Mag. – Il Ministero dell’economia e delle finanze assegna ulteriori 2,32 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili (FOI) 2023 per gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e consentire l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2023 e il 30 Giugno 2023.

In particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 Maggio 2023 – a breve in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale – ripartisce con procedura ordinaria del FOI i seguenti importi: 1,6 miliardi di euro per gli interventi rientranti nel PNRR, 490 milioni di euro per gli interventi del PNC e 230 milioni di euro per gli interventi dei Commissari Straordinari ex art. 4, DL n.32/2019.

Il provvedimento con l’elenco delle opere pubbliche finanziate per il primo semestre 2023 è inoltre già consultabile sul sito del MEF in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate. (Com/Ran/Dire) 19:04 30-05-23