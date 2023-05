Sparatoria a Hollywood panico per le vie della città del cinema

L’ennesima sparatoria blocca gli Stati Uniti, un dramma che oramai sembra essere diventato lo scenario tristemente frequente nel il Paese. Questa volta la tragedia si è consumata per le strade della famosa Hollywood, in California, nove persone sono le vittime, 5 adulti, tre bambini, e un adolescente, tutti rimasti feriti. Uno di loro è stato operato per le gravi ferite, ma fortunatamente si trova fuori pericolo. La notizia è stata riportata sul sito AP.

La polizia pensa che il movente sia stata una rissa tra due gruppi di persone, ma non è una prova certa. Gli spari scaturiti dalla lite, hanno creato il caos per le vie del lungomare, molte persone per paura sono scappate, creando disordine. Solo una persona è stata arrestata, ma le forze dell’ordine sono sulle trace degli altri sospetti (fonte: ansa.it).

AO