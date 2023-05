Alluvione a Faenza niente Palio, ma i 5 rioni si “colorano” lo stesso

Invito ai cittadini a esporre bandiere, foulard e simboli quartieri

(DIRE) Faenza (Ravenna), 31 mag. – Anche senza il tradizionale palio di giugno, le strade di Faenza si coloreranno di bandiere, foulard e simboli dei propri rioni. Sarà infatti un giugno diverso per i faentini, ora che la propria città si sta lentamente rialzando dall’alluvione e, diversamente dagli altri anni, non si terrà il tradizionale Palio del Niballo. Ma dai canali social è già partita la chiamata per colorare comunque la città. Il Comitato Giovani Rionali cinque Rioni invita infatti i faentini “ad esporre fuori dalle proprie abitazioni bandiere, foulard e simboli dei colori rionali, in modo da rievocare il mese di giugno da sempre ricco di colori, suoni e suggestioni” per la città romagnola. “Non potremo colorare le strade con i costumi e le bandiere- riferisce il comitato- ma insieme a tutti voi possiamo dare vita e colore a questa città grigia e impolverata”.

Per questo, “tutti e cinque insieme- proseguono- invitiamo i cittadini ad appendere da domani e per tutto il mese alla propria finestra una bandiera, un fazzoletto o un simbolo del proprio rione come segno di speranza, di appartenenza alla nostra città, alle nostre radici, al nostro essere faentini”.

E ancora: “i Rioni sono da sempre parte del tessuto sociale della città- sottolinea il comitato- forze di mutuo soccorso e nel momento del bisogno non potevano essere altrimenti”. Infatti, “abbiamo lasciato le bandiere e imbracciato i badili per togliere il fango dalle case- ricordano- appoggiato chiarine e tamburi per portare piatti di pasta e panini a chi ne aveva bisogno, perché le cucine sono sì riaperte, ma per aiutare e non per vivere la nostra manifestazione”. Il comitato giovani rionali si fa dunque forte dello spirito di comunità: “Insieme ripartiremo- manda infine a dire- e ci auspichiamo appena possibile, correremo il Palio”, ma “ora- conclude- coloriamo il mese più emozionante della nostra città”. (Cri/ Dire) 12:33 31-05-23