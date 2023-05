Cultura, Borchia (Lega): al Parlamento UE celebrata stagione lirica dell’arena

L’eurodeputato sul concerto arena di Verona- emozione Europea

(DIRE) Bruxelles, 31 Mag. – “Abbiamo portato nei locali prestigiosi del Parlamento europeo la musica come miglior strumento di dialogo tra i popoli”. Lo ha affermato l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia nel presentare l’evento “L’Arena di Verona – un’emozione europea”, che si è svolto nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles per celebrare la centesima stagione della lirica all’Arena di Verona in partenza il 16 Giugno con due serate dedicate a “L’Aida” di Giuseppe Verdi, lo spettacolo che portò il genere per la prima volta sul palco dell’Arena il 10 agosto 1913. L’evento al Parlamento europeo è iniziato con il Rigoletto di Verdi intonato dal baritono Youngjun Park.

Con lui, il tenore Angelo Villari e la soprano Monica Conesa, accompagnato al piano da Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttrice artistica della Fondazione Arena di Verona. Tra le opere portate in scena alla presenza della presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola, dell’ambasciatrice italiana a Bruxelles, Federica Favi, e del Rappresentante permanente aggiunto d’Italia presso l’UE, Stefano Verrecchia, anche il Nabucco, la Tosca e l’Aida.

“Cerchiamo di promuovere la cultura del territorio, il dialogo e soprattutto la ricchezza di Verona: questi sono gli obiettivi di questa iniziativa”, ha concluso Borchia, veronese d’origine. (Pis/ Dire) 12:46 31-05-23