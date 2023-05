DL Siccitá, Potenti (Lega): Contro crisi idrica via libera a laghetti in aziende agricole

“La sburocratizzazione è un ottimo strumento per combattere la crisi idrica. Su questa logica si basa il mio emendamento al DL Siccità approvato nel corso dell’esame del testo in commissione congiunte Ambiente ed Agricoltura al Senato e parte del testo che sarà votato oggi in aula al Senato.

La norma consentirà di realizzare vasche di raccolta delle acque per usi agricoli e pastorali, per tutto il periodo di durata della gestione commissariale, anche nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico, senza bisogno di autorizzazione.

Esprimo soddisfazione per quest’approvazione seguita al via libera ad un mio odg allo stesso decreto che impegna il Governo a valutare l’opportunità di istituire un Albo delle fonti e delle sorgenti presso il MASE con lo scopo di realizzare un censimento di ogni fonte sul territorio nazionale non collegata alla rete idrica.

Sono convinto che politica del fare incarnata dalla Lega e da questo governo sappiano offrire rimedi reali ed efficaci ai problemi della scarsità idrica”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.