Fisco. Pella (FI): Impegno per taglio Cuneo strutturale

(DIRE) Roma, 31 Mag. – “In questo anno e mezzo l’inflazione ha bruciato oltre 10 miliardi. Si prevede che dal 2022 al 2025 colpirà il 16% dei nostri risparmi, mentre dal 2016 al 2020 siamo stati sotto il 2%: questi dati ci fanno capire che l’inflazione è galoppante, e sta colpendo tutta l’Europa”. Lo ha detto Roberto Pella, deputato di Forza Italia, intervenendo a Isoradio. “Qualche settimana fa- ha proseguito- sono stato relatore del Def: abbiamo cercato di dare un aiuto concreto alle famiglie con l’abbassamento del cuneo fiscale.

L’anno scorso, circa i due terzi delle risorse previste dalla manovra sono state impiegate per contrastare i rincari delle bollette energetiche. Fortunatamente, in questi primi mesi dell’anno, il gas è diminuito del 75%, e sono diminuiti il gasolio e la benzina. Auspico quindi che, con il miglioramento di questi dati, nella manovra economica di fine anno, i 21-22 miliardi che avevamo destinato per contrastare l’aumento dei costi energetici possano essere utilizzati per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Inoltre, l’innalzamento dei fringe benefit a favore di chi ha figli, previsto anche quest’anno, ha fatto sì che molti dipendenti abbiano avuto risorse da parte delle aziende. Si tratta di una misura che non comporta tassazione né per le imprese né per i lavoratori. La riforma fiscale- ha concluso- dovrà poi prevedere un abbassamento delle aliquote, in modo particolare per le fasce basse”.