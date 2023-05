Imprese. Startup Greentech in Italia, solo 3% totale ma crescita a doppia cifra

(DIRE) Roma, 31 Mag. – A fine 2022 erano 14.262 (dati InfoCamere) le startup innovative in Italia: di queste, il 27,5% ha sede in Lombardia e il 76,7% è attiva nei servizi alle imprese. Ma quante di queste sono ‘green’ e quali strategie adottano? Alla domanda ha risposto una ricerca, appena rilasciata, di B-PlanNow (https://b-plannow.com/), acceleratore di startup per progetti in fase di avvio con un approccio unico e coerente. L’indagine ha rivelato come al momento in Italia esistano circa 370 startup a vocazione totalmente ‘green’. I settori più presidiati sono ‘Agritech & Food’ (20%) ed ‘Energia’ (19%).

Seguono Industria (15%), Mobilità Sostenibile (12%) e Riciclo (11%), più indietro Real Estate e Climate Monitoring. La percentuale delle startup a vocazione sostenibile non raggiunge il 3% del totale, ma ha subito una crescita ed un’accelerazione notevole rispetto all’anno precedente (+42%): tra i motivi, l’incremento degli investimenti in sostenibilità, solo in Italia negli ultimi anni parliamo di circa 700 milioni di euro raccolti (il 29% in ambito Agritech, il 23% per rinnovabili e affini, il 15% per la mobilità sostenibile). A livello territoriale, le startup ‘greentech’ primeggiano in Lombardia (circa 22%), Lazio (12%) e Piemonte (11%), la città principe è Milano, seguita da Roma e Torino.

Gli investimenti in startup greentech italiane provengono, per l’87%, da fonti nazionali: i capitali stranieri incidono ancora troppo poco e la quota pro-capite ci pone peraltro al penultimo posto dietro la Grecia, con solo 3.5 euro; Germania e Francia nel 2022 hanno investito rispettivamente 30 e 40 euro per capita. Negli ultimi 12 mesi (fonte: ricerca indipendente di Fti Consulting, commissionata da Amazon), due terzi degli investitori (69%) hanno richiesto maggiori dettagli sulle credenziali di sostenibilità delle startup in cui stanno investendo. A livello europeo, oltre la metà (52%) degli investitori sostiene di aver rifiutato un’opportunità di investimento in una startup negli ultimi 12 mesi a causa di preoccupazioni rispetto alle credenziali di sostenibilità dell’azienda.

“Analizzando i dati dell’ultimo State of Climate Tech Report di PricewaterhouseCoopers- spiega Nicola Zanetti, ceo e founder di B-PlanNow- notiamo come la crescita del capitale investito in startup green a livello globale abbia superato il 200% tra 2020 e 2021, toccando gli 87 miliardi di dollari. In Italia non abbiamo questi numeri ma possediamo un ecosistema giovane e con grandi possibilità”. La Ricerca mostra anche in quali ambiti le startup greentech italiane reinvestano i fondi ottenuti: al primo post troviamo, senza sorprese, la Ricerca & Sviluppo (58%), seguita dal Marketing (21%). “La nostra ricerca- conclude Zanetti- evidenzia i passi ancora da compiere per l’ecosistema greentech italiano, soprattutto sul fronte della raccolta di capitali. In B-PlanNow abbiamo una Unit dedicata proprio a questo e ci adoperiamo su tantissimi fronti, dalle fasi early a quelle più mature”. (Com/Red/Dire) 06:15 31-05-23