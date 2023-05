Lavoro. Visco: 20% giovani restano precari dopo 5 anni di contratti

(DIRE) Roma, 31 Mag. – “Nel 2022, con la ripresa sostenuta della domanda di lavoro, è cresciuta notevolmente la trasformazione di contratti temporanei in permanenti. In molti casi, però, il lavoro a termine si associa a condizioni di precarietà molto prolungate; la quota di giovani che dopo cinque anni ancora si trova in condizioni di impiego a tempo determinato resta prossima al 20%”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso delle sue considerazioni finali.

“Troppi, non solo tra i giovani, non hanno un’occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate; come negli altri principali paesi, l’introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale”. (Lum/ Dire) 10:57 31-05-23