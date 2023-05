Maternità Surrogata, Carfagna: Donne vanno tutelate ovunque

“Favorevole a reato universale”

(DIRE) Roma, 31 Maggio – “Prima del desiderio di un adulto di diventare genitore c’è il diritto del bambino di non essere separato dalla madre che lo ha tenuto in grembo per nove mesi e di conoscere la verità sulla sua origine.

Per questo sono contraria alla maternità surrogata, che in Italia è già vietata, e sono favorevole a renderla perseguibile anche se commessa all’estero, perché la vita di una donna canadese o ucraina non vale meno di quella di una donna italiana”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook Mara Carfagna, Presidente di Azione. (Pol/ Dire) 19:48 31-05-23