All’IC Alvaro Scopelliti il concerto di fine anno scolastico

Nella cornice dell’Aula Magna Vincenzo Iannì dell’IC Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti si è tenuto il concerto dell’Orchestra dell’Istituto, entusiasmante e consueto appuntamento di fine anno scolastico. Alla presenza della Dirigente Scolastica Adriana Labate e con la partecipazione straordinaria dell’Assessore all’Istruzione e Politiche Educative Lucia Anita Nucera, e con la conduzione della giornalista Ilde Tripodi, le famiglie hanno assistito al risultato finale di un anno intenso di studio e dedizione, che i docenti Proff. Marco Cuzzilla (canto e coro), Adriana Ascrizzi (flauto) Maristella Lanzetta (pianoforte) Francesco Pepè (chitarra e direzione orchestra) Mariateresa Sera (violino) hanno portato avanti con tutte le classi dell’Indirizzo musicale dell’Istituto.

Il concerto è stata una bellissima occasione per i ragazzi che, in bianco e nero, hanno dato viceversa colore ed emozioni attraverso un’esecuzione impeccabile di cinque brani. L’avvio del concerto ha visto l’interpretazione dell’Inno della scuola, scritto ed arrangiato dal Prof. Cuzzilla, a seguire gli altri brani che hanno riempito di note e vibrazioni al cuore le famiglie ed i presenti in sala.

L’assessore ha plaudito all’iniziativa e si è dimostrata come sempre, vicina alle Istituzioni nell’ottica del miglioramento della realtà scolastica, che ha bisogno di dare spazi e sicurezza ad una comunità studentesca talentuosa che cresce sempre più. Insomma, un momento da incorniciare, di cui mostriamo qualche immagine che sarà ancora visibile ed incrementabile di ulteriori contributi, nelle pagine social dell’Istituto.