Gli archeologi hanno trovato il testo cirillico più antico su una corazza di 1.000 anni?

Un pettorale recante un’antica iscrizione in cirillico risalente a 1.100 anni fa è stato scoperto nella fortezza medievale “Balak Dere” nell’Autunno del 2022 vicino al villaggio di Huhla, comune di Ivaylovgrad, nel sud della Bulgaria, secondo quanto riferito da Livescience Venerdì.

“Il testo è stato scritto su una lastra di piombo indossata sul petto per proteggere chi lo indossa dai guai e dal male”, ha detto Ivailo Kanev, un archeologo che lavora presso il Museo Nazionale della Bulgaria che guida la squadra di scavo della fortezza, che si trova vicino alla Grecia-Bulgaria confine.

L’iscrizione menziona due supplicanti di nome Pavel e Dimitar, ha detto Kanev a livescience. “Non si sa chi fossero i supplicanti Pavel e Dimitar, ma molto probabilmente Dimitar ha partecipato alla guarnigione, si è stabilito nella fortezza ed era un parente di Pavel”, ha detto Kanev. Secondo Arkeonews , il piatto è stato trovato in uno strato culturale datato all’inizio del X secolo, il periodo dello zar Simeone I, che era anche chiamato Simeone il Grande.

Ha governato l’impero bulgaro tra l’893 e il 927, ha detto Kanev. Durante il suo regno lo zar cercò di allargare il suo impero e quindi lanciò campagne militari contro l’impero bizantino. Dopo il ritrovamento della lastra, una procedura di conservazione ha rivelato un’iscrizione poco profonda in caratteri cirillici.

I ricercatori hanno trovato un’iscrizione in cirillico antico bulgaro piuttosto lunga, sette righe all’interno della lastra e quattro righe all’esterno. Gli esperti affermano che l’ortografia dell’iscrizione ha forti somiglianze con gli scritti dell’attuale Bulgaria nord-orientale, dove si trovava la capitale di Simeone il Grande, Preslav. È anche insolito per il suo testo dal suono canonico. Questi fatti, insieme al contesto archeologico, danno ai ricercatori motivo di ritenere che l’iscrizione sul pettorale sia in realtà uno dei primi testi cirillici conosciuti fino ad oggi. “Questo testo è probabilmente entrato nella fortezza nel periodo tra il 916 e il 927 ed è stato portato da una guarnigione militare bulgara “, ha detto Kanev.

I primi testi cirillici sopravvissuti fino ad ora risalgono al 921. L’iscrizione appena scoperta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è quindi uno dei più antichi testi cirillici mai trovati, ha detto Kanev. “Dopo essere stata debitamente ripulita, conservata e decifrati gli epitaffi, abbiamo stabilito, con assoluta certezza, che la lastra di piombo è del X secolo. Inoltre, la lastra stessa è stata trovata nello strato archeologico dove sono state scoperte monete del X secolo e applicazioni di cintura di quel periodo”, ha detto Kanev a Radio Bulgaria (BNR).

“Questa è una scoperta molto interessante e suscita meritatamente interesse”, ha detto a livescience Yavor Miltenov, un ricercatore dell’Istituto per la lingua bulgara dell’Accademia bulgara delle scienze . “Dovremo vedere la pubblicazione completa dell’iscrizione e il contesto in cui è stata trovata prima di poter essere certi della sua data”.

comunicato stampa – Sportello dei Diritti – Giovanni D’Agata