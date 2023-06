Reggio Calabria. L’IC Alvaro Scopelliti partecipa alla grande festa conclusiva per il progetto “Sport e Legalità”

Si è concluso con una bellissima festa il progetto “Sport e Legalità” di Reggio Calabria. In una Piazza Duomo traboccante di entusiasmo, il C.A.S. Rugby Reggio Calabria del presidente Aldo Rositano e il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato hanno potuto offrire un piccolo saggio delle proprie attività. Gli allievi degli Istituti Comprensivi “Alvaro-Scopelliti” diretto dalla DS Adriana Labate (ed accompagnati per l’occasione dalla Vicepreside Antonella Bonacci) e dell’IC “San Sperato-Cardeto” e “Catanoso – De Gasperi” si sono alternati in attività sportive propedeutiche al gioco del Rugby ed hanno assistito alle varie esercitazioni del gruppo cinofilo e degli artificieri della Polizia di Stato.

Il prof. Aldo Rositano in qualità di responsabile del progetto ha ringraziato i Dirigenti scolastici per aver aderito al progetto ed ha elogiato gli studenti per l’impegno ed il comportamento tenuto durante tutta la fase progettuale iniziata a novembre. Sono intervenuti alla manifestazione il Questore Bruno Megale, il Comandante del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato Vincenzo Coccoli, il presidente del Coni Regionale avv. Maurizio Condipodero, l’assessore allo Sport Giovanni Latella e il delegato regionale della F.I.R Salvatore Pezzano.

Comunicato Stampa