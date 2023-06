Canada: gli incendi non danno pace critica la situazione in Nuova Scozia

Da una settimana il Canada è colpito da vari incendi, ma la regione più colpita è la Nuova Scozia, e la situazione potrebbe peggiorare. Una furia omicida che sembra non volere dare pace al Paese.

Più di 20.000 ettari della provincia della Nuova Scozia, sono stati “divorati” dalle fiamme, per via di ben 13 incendi, e tre attualmente sono fuori controllo.

18.000 persone nella città di Halifax hanno dovuto evacuare, molte abitazioni sono state distrutte, tra cui 200 edifici. Non sono stati registrati decessi. Per via dei venti caldi gli incedi potrebbero crescere ed espandersi, nonostante il duro lavoro dei pompieri.

AO