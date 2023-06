Festa della Repubblica: Le Frecce Tricolori sorvolano l’Altare della Patria

10:30 – E’ sempre una grande emozione ammirare il passaggio aereo delle Frecce Tricolori sull’Altare della Patria a Roma, per rendere omaggio ai Caduti. Il 2 Giugno è la Festa della Repubblica Italiana su tutte le pagine ed i siti istituzionali si celebra oggi la scelta del popolo italiano, avvenuta a suffragio universale, di avere non essere più sotto la Monarchia dei Savoia. Una scelta che cambiò in maniera radicale la vita del Paese e dei suoi abitanti.

Anche sui social l’evento è vissuto in maniera “completa” con le varie pagine ufficiali che postano foto, frasi e video, di Ministri che rendono omaggio alla bandiera e del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, con i più alti rappresentati del Governo in carica, quello di Centrodestra, che rendono omaggio all’Altare della Patria.

Anche Google, come tutti gli anni, celebra l’evento con il consueto, ma negli anni differente, doodle in tricolore esposto qui a lato.

Federica Romeo