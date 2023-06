Il dipinto dell’artista sanseverese Mishan “Dualismo” in mostra al Museo Barbella di Chieti

In occasione della mostra propedeutica alla Biennale di Roma, ottimamente organizzata da Irdidestinazionearte, dal Ciac di Roma sotto l’egida del Critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone e dell’Amministrazione comunale di Chieti, la cui inaugurazione si è tenuta oggi alla presenza del presidente dell’importante kermesse romana Pino Chiovaro, l’artista sanseverese Mishan esporrà fino al 10 di Giugno prossimo uno dei suoi capolavori riproducente la sua arte impostata sull’inconscio. Stiamo parlando dell’opera “Dualismo”. Un dipinto che sposa l’incontro tra la filosofia taoista e la moderna psicologia occidentale.

Ma vediamo cosa ci dice Mishan della sua opera:

“Dualismo rappresenta la presenza di due principi fondamentali in relazione di complementarietà. La filosofia taoista parla di Yin e Yang, il cui equilibrio costituisce il Dao, l’energia che anima il mondo. La moderna psicologia occidentale parla di conscio ed inconscio come le due strutture portanti della mente umana. Il dipinto rappresenta quindi due parti di uno stesso mondo, in costante relazione tra loro e il cui impiego equilibrato nella vita consente un’armoniosa circolazione energetica nel corpo e nella mente”.

Insomma un pezzo d’arte, quello di Mishan, che racchiude quanto di più mistico si possa chiedere ad un modo così originale di interpretare l’inconscio.

