Italia-Stati Uniti. Spazio, Urso incontra Parikh e aziende settore aerospace

(DIRE) Roma, 2 Giu. – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nell’ambito della missione negli Stati Uniti, ha incontrato oggi Chirag Parikh, Executive Secretary del National Space Council, per una riunione bilaterale volta a rafforzare le sinergie tra i due Paesi sul settore spaziale.

Lo spazio è uno dei settori politico-strategici per eccellenza e, al contempo, di grande collaborazione internazionale, in parte, per motivi scientifici, in parte, per motivi economici essendo le infrastrutture spaziali spesso onerose per i Paesi. In particolare, la collaborazione nel settore spaziale genera riflessi positivi su innumerevoli altri ambiti, come quello tecnologico, industriale-commerciale, economico e non ultimo diplomatico.

La collaborazione tra Italia e Stati Uniti nel settore spaziale è un modello di cooperazione trasversale e multi-dominio. Nata negli anni Sessanta a livello governativo, è rimasta, infatti, sempre attiva e dinamica fino ad oggi, perché fondata su solide basi di stima e confidenza reciproca. Recentemente, in occasione dello Space Symposium tenutosi ad aprile a Colorado Springs, la NASA, ha riconosciuto ASI come partner “preferito” nelle collaborazioni spaziali. “Nello spazio si giocano le sfide globali- ha dichiarato il ministro Urso- Me ne sono occupato al COPASIR e nei miei incontri lo scorso anno con le commissioni omologhe della Camera e del Senato.

L’Italia investe tanto nello spazio: in ESA siamo il secondo contributore ed il sesto al mondo nel rapporto investimenti spazio/PIL. Anche in virtù del nostro impegno nel comparto, con gli Stati Uniti abbiamo già numerose collaborazioni avviate: cito quella sul programma Artemis, che abbiamo firmato per primi, ma anche i tanti accordi con Nasa e aziende private.

Sul piano governativo, abbiamo inoltre avviato il negoziato per un TSA (Technical and Security Agreement). Auspichiamo di concluderlo in tempi brevi, anche in un’ottica di reciprocità con gli USA”, ha concluso Urso. In sintesi, oggi i settori di particolare rilievo della cooperazione bilaterale tra Italia e Stati Uniti sono i seguenti: – Stazione Spaziale Internazionale e volo umano – Esplorazione lunare con il programma ARTEMIS – Missioni scientifiche – Partnership e sviluppo di collaborazioni industriali e commerciali.

A seguire, il ministro ha incontrato una delegazione dei rappresentanti delle maggiori aziende spaziali e aerospaziali degli Stati Uniti, con l'obiettivo di stabilire collaborazioni industriali e non solo commerciali tra le realtà dei due Paesi.