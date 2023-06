PNRR. Governo: DL PA non modifica quanto concordato con Commissione Europea

(DIRE) Roma, 2 Giu. – “Le norme proposte dal Governo – approvate ieri dalla Commissione parlamentare nel D.L. Pubblica Amministrazione – non modificano quanto già concordato tra Commissione europea e Governo italiano, le norme in discussione non intervengono su quanto previsto dal D.L. 77 del maggio del 2021”.

Così Palazzo Chigi risponde alle dichiarazioni di un portavoce della Commissione Europea sulle norme riguardanti la Corte dei conti e i controlli sul PNRR: “Il primo decreto sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i diversi aspetti- spiega la nota del governo – disciplina i controlli sui fondi del PNRR da parte della Corte dei Conti. Tale decreto, che rappresentava una specifica milestone del PNRR, è stato rendicontato positivamente dalla Commissione.

Tale norma non solo non viene in alcun modo modificata, ma è proprio la sua corretta attuazione che il governo vuol realizzare. Infatti all’art .7 comma 7, il decreto prevede: ‘La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

Tale controllo risponde ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall’articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea’”. “La legge in questione (governo Draghi), quindi – continua Palazzo Chigi – affida alla Corte dei conti il controllo sui fondi PNRR nella modalità del controllo successivo sulla gestione e non del controllo concomitante, con criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti europea. Tale disciplina dei controlli della Corte dei conti sui fondi del PNRR non solo resta in vigore, ma viene pienamente attuata”. (Tec/ Dire) 19:32 02-06-23