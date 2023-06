Roma. Incendio Colli Aniene: morto un uomo, nove i feriti

Aggiornamento – (DIRE) Roma, 2 giu. – Un uomo è morto in seguito all’incendio di un palazzo a Roma, in zona Colli Aniene. Secondo quanto confermato dai Vigili del fuoco all’agenzia Dire, risultano per ora anche due persone ustionate e sette intossicate. Il rogo nel frattempo è stato spento. (Red/ Dire) 16:00 02-06-23

(DIRE) Roma, 2 giu. – Fiamme e fumo hanno avvolto un palazzo in zona Colli Aniene, a Roma. L’edificio, in fase di ristrutturazione e quindi circondato da ponteggi: il rogo ha coinvolto circa 7 piani. Secondo le informazioni dei Vigili del fuoco – presenti sul posto con numerosi mezzi tra cui 4 Aps, 2 Autobotti, 2 Autoscale, Carro Teli, Carro autoprotettori – alcune persone sono state estratte e presentano complicazioni respiratorie a causa dell’alta colonna di fumo che si è sprigionata. Altre persone sono assistite dai sanitari. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine.

(Red/ Dire) 15:11 02-06-23