Torino: controlli della Polizia di Stato a San Salvario

Quasi 21000 euro di sanzioni

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio coordinati dal Commissariato di P.S. Barriera di Nizza e svolti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza e con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del personale della Polizia Municipale Circoscrizione 8 San Salvario, dell’ASL-SIAN, della SPRESAL, e dell’Ispettorato del Lavoro. Complessivamente, l’attività che ha avuto luogo Mercoledì pomeriggio ha consentito: l’identificazione di 115 persone e sanzioni per quasi 21000 euro.

I controlli hanno interessato l’area antistante la stazione di Porta Nuova e le aree limitrofe. Con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti 35 grammi di hashish e una decina di cocaina. Inoltre, sono state contestate 7 violazioni amministrative, nei confronti altrettante persone, per detenzione ad uso personale di modiche quantità di sostanza stupefacente.

All’interno del Parco del Valentino, un cittadino straniero è stato colto mentre vendeva alcolici e oggetti all’interno dell’area verde. L’uomo è stato sanzionato per 5164 euro per la vendita abusiva su area pubblica. La merce in suo possesso, 26 bottiglie di vetro contenenti alcolici, sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Nel corso dell’attività, è stato controllato un ristorante in via Foscolo, dove la Polizia Municipale ha riscontrato diverse violazioni amministrative in relazione alla strumentazione tecnica dell’esercizio e a certificazioni mancanti.

Il locale è stato sanzionato per oltre 5600 euro. Personale dell’ASL-SIAN, inoltre, ha riscontrato irregolarità strutturali e igienico sanitarie: sporcizia accumulata nel tempo nel locale e sulle attrezzature, presenza di infestanti morti e strumenti di lavoro rotti e sporchi. Le carenze rilevate hanno comportato il blocco della merce presente nel congelatore, in quanto priva di etichettatura e rintracciabilità, e la chiusura del locale finalizzata all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, con sanzione di 3000 euro.

Anche un locale di somministrazione di corso Dante è stato sanzionato per alcune violazioni amministrative riscontrate, in questo caso l’importo delle sanzioni elevate è stato di 1440 euro.

Identica sorte è toccata a un bar di corso Moncalieri, sanzionato per oltre 5500 euro dalla Polizia Municipale, dopo che sono state riscontrate diverse violazioni amministrative. I controlli continueranno anche in futuro.