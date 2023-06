Adria (Ro). Arrestata una persona ritenuta responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Comando Provinciale di Rovigo – Adria (Ro), 03/06/2023 10:55

I Carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Adria hanno arrestato un uomo italiano di 52 anni, ritenuto, in ipotesi accusatoria, responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art.73 DPR 309/90). I carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti hanno notato l’uomo, incensurato, in giro per la città di Adria ed insospettiti dal suo atteggiamento lo fermavano e identificavano.

Dopo i primi speditivi accertamenti, hanno approfondito il controllo sottoponendolo a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo circa 250 gr di sostanza stupefacente tipo hashish oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato dichiarato in arresto per reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo per la convalida dell’arresto.

La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto la convalida dell’arresto con misura cautelare e nella mattinata del 31.05.2023 il GIP ha convalidato l’arresto disponendo la presentazione alla polizia giudiziaria per 2 giorni a settimana.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/arrestata-una-persona-ritenuta-responsabile-di-detenzione-e-spaccio-di-sostanze-stupefacenti