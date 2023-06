Amnesty. Alba Bonetti eletta nuova Presidente

(DIRE) Roma, 3 Giugno – “La XXXVIII Assemblea generale di Amnesty International, in corso a Vieste, ha eletto Alba Bonetti presidente dell’associazione”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla onlus. “Alba Bonetti, di Milano, socia di Amnesty International dal 1995 e attivista dal 2008 – continua la nota – è stata responsabile di Amnesty per la Lombardia e vicepresidente della sezione. Laureata in filosofia, ha una lunga esperienza nella gestione delle risorse umane e nel settore dei servizi alla persona”. (Fla/ Dire) 12:53 03-06-23