Formula E. Jakarta, Wehrlein vince il primo round

(DIRE) Roma, 3 Giu. – Pascal Wehrlein ha vinto la prima gara del Gulavit Jakarta E-Prix, riportando il TAG Heuer Porsche in testa alla classifica costruttori. Wehrlein si è lasciato alle spalle Jake Dennis (Avalanche Andretti), che dopo la gara ha accusato il tedesco di essersi portato in testa con una manovra spregiudicata. Maximilian Günther (Maserati MSG Racing), dopo aver conquistato la prima pole position per Maserati dal 1958, è rimasto nel gruppo di testa per tutta la gara, concludendo al terzo posto.

I compagni di squadra della DS PENSKE, Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne, hanno conquistato rispettivamente quarto e quinto posto, mentre il compagno di squadra di Günther, Edoardo Mortara, è arrivato sesto. Wehrlein, nonostante la vittoria, non è riuscito a recuperare la testa della classifica al cui timone resta Nick Cassidy dopo la vittoria a Monaco.

Con la prima posizione di oggi, Wehrlein è a soli due punti da Cassidy, che si trova a 128 punti in classifica, mentre TAG Heuer Porsche (198) ha scavalcato Envision Racing in testa alla classifica a squadre, con un vantaggio di nove punti. “E’ una sensazione fantastica, ovviamente”, le parole di Wehrlein a fine E-Prix. “Una gara bella, le qualifiche sono state migliori rispetto alle gare precedenti.

Ringrazio la squadra, la macchina è stata fantastica oggi. Nelle ultime due gare non eravamo dove volevamo essere, non avevamo ottenuto i punti che volevamo e le qualifiche erano un problema per noi. Oggi ci siamo qualificati nella migliore posizione della stagione. Una grande svolta per noi nelle ultime due settimane e, come ho già detto, grazie al team per il duro lavoro svolto. La strada da percorrere è ancora lunga”. (Red/ Dire) 17:53 03-06-23