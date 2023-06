Marche. Leonardi (FdI): 126 mln fondi regionali per rilancio borghi

(DIRE) Roma, 4 Giu. – “I borghi sono un elemento cruciale del tessuto sociale e culturale delle Marche, basti pensare che un marchigiano su 5 vive in borghi storici. È per questo motivo che la Giunta Acquaroli ha deciso di stanziare 126 milioni per la Strategia borghi, un piano che prevede tanti interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbana, sia di sostegno a tutte le attività a vocazione turistica, principalmente nella ricettività e nella ristorazione. A questa importante iniziativa di rilancio si affianca il fondo complementare dei sismi del 2009 e del 2016, con altri 77 milioni di euro messi a disposizione dei comuni del cratere sismico.

L’intervento congiunto della Giunta Acquaroli e del Governo Meloni vede per la prima volta un piano strategico e strutturale per i borghi, dando una nuova speranza a delle aree storiche della nostra regione che rischiano lo spopolamento senza un investimento importante. Il progetto di Fratelli d’Italia è invece quello di dare nuova linfa a quei territori che sono il cuore del Paese, mettendo a frutto tutte le occasioni perché vi sia un futuro anche in queste realtà”. Lo dichiara la senatrice Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marche e Segretario della X Commissione del Senato “Sanità”. (Com/Fla/ Dire) 17:31 04-06-23