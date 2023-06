Sport. Frassinetti (FdI): Potenziarlo nelle scuole

(DIRE) Roma, 4 Giu. – “Oggi, nella giornata in cui si celebra lo Sport, dobbiamo pensare a rafforzarlo nelle scuole. Un esempio positivo è certamente il ritorno dei “Giochi della Gioventù “, che coniugano in modo perfetto l’istruzione allo sport. Lo sport per i giovani ha una grande funzione educativa, necessaria anche a contrastare fenomeni come il bullismo e il disagio psicologico, che sono due criticità dei nostri giorni.

Valori come sacrificio, rispetto per l’avversario e gioco di squadra sono fondamentali per la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi. Inoltre, il progetto di potenziare l’educazione motoria e di prevedere l’aumento di strutture sportive nelle scuole sono obiettivi prioritari del Ministero dell’Istruzione e del Merito”. Lo dichiara Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito. (Com/Fla/ Dire) 20:59 04-06-23