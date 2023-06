Governo. Meloni: Schlein non distingue dissenso da censura?

(DIRE) Roma, 5 Giu. – “Ti dicono che sei autoritario addirittura se ti lamenti perchè c’è gente che impedisce a un ministro della Repubblica di presentare in un Salone del libro, il libro sulla storia della sua famiglia. E quello che mi ha colpito, tanto per parlare di deriva autoritaria, non è tanto questi che impediscono di parlare a chi non la pensa come loro, ci siamo abbastanza abituati.

Ma che Elly Schlein abbia detto a chi si lamentava che noi abbiamo un problema col dissenso… Se la segretaria del secondo partito italiano non distingue il dissenso dalla censura, in Italia sì che abbiamo un problema”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, parlando della contestazione alla ministra Roccella al Salone del libro di Torino. (Anb/ Dire) 20:03 05-06-23