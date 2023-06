Pastore tedesco salva in extremis agnello dall’annegamento

Il 29 maggio, un testimone ha filmato l’incredibile momento in cui un cane pastore tedesco ha salvato, non senza difficoltà, un agnello in lotta per la vita in un fiume vicino alla città cinese di Harbin, riuscendo a recuperare la riva. L’agnello stava lungo le sponde di un fiume quando ad un certo punto si è gettato istintivamente in acqua. Il piccolo, però, è stato travolto dalla corrente e inutili sono stati i primi tentativi di nuotare contro corrente per raggiungere la sponda. La corrente era forte e il cane inizialmente, forse per lo spavento, non riusciva a venirne fuori e la situazione sembrava peggiorare. Alla fine è riuscito a tornare a riva trascinandosi dietro l’agnello. Ma ciò che ha commosso tutti è come quel pastore tedesco abbia rischiato la vita per l’agnellino. Una storia a lieto fine quella tra un pastore tedesco e l’agnello, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Ecco il link delle immagini in cui il cane raggiunge l’agnello e lo riporta poi a riva: https://www.itemfix.com/v?t=mpx9xc&jd=1

(Foto di repertorio)

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”