Alluvione. Lollobrigida visita Orogel Cesena “Verso ripartenza”

Deputata Buonguerreri (FdI): ministro rassicura su sostegno

(DIRE) Cesena, 6 Giu. – Visita alla Orogel di Cesena oggi per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, accompagnato da una delegazione FdI. “Il ministro ha potuto nuovamente toccare con mano l’eccellenza delle nostre imprese e il confronto con il presidente Bruno Piraccini e l’amministratore delegato Giancarlo Foschi è stato molto importante per raccogliere preziose sollecitazioni per la ripartenza dell’agricoltura romagnola nel post alluvione, ma anche per evidenziare l’importante ruolo che l’innovazione e la tecnologia gioca nel futuro del settore primario”.

Lo riporta in una nota la deputata Fdi Alice Buonguerrieri, sul posto oggi insieme con il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e il presidente della Commissione Agricoltura al Senato Luca De Carlo. Continua la deputata: “Il settore agroindustriale romagnolo, pesantemente colpito dalle alluvioni di maggio, ha trovato rassicurazione nelle parole del ministro Lollobrigida.

Dopo lo stanziamento dei primi 175 milioni per l’agricoltura arriveranno altre risorse e il Masaf si è già mosso anche a livello comunitario per reperire finanziamenti a livello europeo. Il Governo Meloni non lascerà indietro nessuno tanto meno l’agricoltura, spina dorsale dell’economia romagnola”.

(Lud/ Dire) 19:33 06-06-23