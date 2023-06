Cultura e Arte nel “Bronzo a Colori” di Giuseppe Iaria

Artista particolarmente apprezzato dal grande pubblico, Giuseppe Iaria si distingue per i suoi toni vivaci e le sue opere pacifiche. Nato a Reggio Calabria, dove attualmente vive e opera, affascinato dal Mondo dell’Arte, nel 2005 decide di istruirsi prima come autodidatta e dal 2015 al 2018 si iscrive nei corsi dell’Istituto d’Arte – Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria. Frequenta anche le botteghe dei maestri d’arte da cui acquisisce le tecniche pittoriche.

Nel 2013 espone per la prima volta con l’associazione Kaleidos. Da allora le sue opere hanno iniziato a strabiliare in numerose mostre in tutta Italia, tanto che nel 2016 una delle sue opere è esposta permanentemente nel Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria. Partecipa a numerosi concorsi d’Arte e ne vince alcuni, tra cui emerge il 1° posto nell’ “Infiorata Corpus Domini” nel Giugno 2018.

Giuseppe Iaria è particolarmente affascinato dai paesaggi vissuti, grazie ai viaggi, riesce ad imprimere nell’obiettivo fotografico situazioni e attimi che in seguito saranno trasformati in dipinti una volta tornati in studio. Nel tempo il suo stile è cambiato, lasciandosi ispirare dalle nuove scoperte artistiche, dalla sperimentazione e dalle tematiche sociali del momento.

Presso l’Atelier d’Arte dell’Associazione Dedalo, Giuseppe Iaria ha esposto l’Opera “Bronzo a Colori”, raffigurante il Bronzo A in Pop Art. L’opera mostra la maestosità del Bronzo A con i colori dell’Arte. Le ombre sono state realizzate con i toni freddi del blu, le luci invece con i toni caldi dei rossi e dei gialli.

La scelta dell’uso di tali colori ha permesso all’artista di far emergere le forme plastiche della statua, mostrando i sui ricci della barba e dei capelli e la tonicità del torace, evidenziati dal sapiente uso del bianco.

L’opera sembra tendere verso la Pop Art, in cui gli artisti traevano ispirazione all’esterno di se stessi, in particolare in quella cultura di massa che li circondava e li affascinava. I Bronzi di Riace hanno da poco festeggiato il loro 50° anno dal proprio ritrovamento e sono l’emblema della Città di Reggio Calabria, patria e grande musa ispiratrice del Maestro Iaria.

Silvana Marrapodi