Giappone. Tokyo: con Paesi a basso reddito per decarbonizzazione

(DIRE) Tokyo, 6 Giu. – “Il governo giapponese perseguirà una politica estera incentrata sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la diversificazione delle catene di approvvigionamento necessarie ad una transizione verso una società decarbonizzata”, è quanto dichiarato in giornata dal capo segretario di gabinetto e portavoce del governo giapponese Hirokazu Matsuno, sulla scia degli impegni già presi dal Giappone nel corso del recente vertice del G7 di Hiroshima in merito alle esportazioni di infrastrutture e la messa in campo di investimenti pubblico-privati, per la promozione della cooperazione economica, in particolare con i paesi asiatici.

La strategia annunciata da Tokyo punta a creare una rete di alleanze industriali in grado di diversificare le catene di approvvigionamento, che attualmente restano in gran parte dipendenti dalla Cina e da altri paesi ritenuti “non affidabili”. (Jief/Dire) 10:53 06-06-23