Oggi pomeriggio, alle ore 16:25 i social di Facebook, Instagram, e Whastapp hanno smesso di funzionare per quasi un’ora.

Diverse le segnalazioni degli utenti, ma già da ieri sera la piattaforma di messaggistica di Meta aveva smesso di funzionare, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

In molti si stanno chiedendo cosa stia succedendo, anche perché ancora non è arrivato nessun messaggio dall’azienda statunitense di Mark Zuckerberg, per spiegare i motivi.

AO