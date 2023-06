Migranti. Reggio Calabria, cerimonia in ricordo di 45 vittime di un naufragio

Comune ha realizzato un cimitero ad Armo, dove sono state sepolte

(DIRE) Reggio Calabria, 6 Giu. – Il consigliere delegato alla Cultura della Città metropolitana di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio, ha preso parte, oggi, alla cerimonia tenutasi al Cimitero dei migranti nella frazione di Armo, voluto nel 2016 dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà per dare degna sepoltura alle 45 vittime del mare sbarcate al porto cittadino il 3 Giugno del 2016. Erano presenti rappresentanti della Curia, della prefettura, delle forze dell’ordine e volontari della protezione civile.

“Reggio Calabria non dimentica le vittime del mare e delle migrazioni – ha affermato Quartuccio -, c’è la necessità di celebrare attraverso la memoria un momento di altissimo valore civile ed umano, che ha visto la città per tanti anni impegnata in prima linea nell’accoglienza delle persone in fuga da guerra e povertà”.

“Una cerimonia molto toccante – ha aggiunto – che abbiamo vissuto assieme, alla presenza di tanti rappresentanti del mondo del volontariato, di quelle associazioni e di tante persone, infaticabili ed insostituibili, che insieme alla Chiesa reggina da sempre rappresentano il motore principale della macchina dell’accoglienza nella nostra città. Un’attività che quotidianamente portiamo avanti – ha concluso – insieme alle istituzioni che operano sul nostro territorio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di tante persone che fuggono da teatri di guerra e disperazione”. (Com/Mav/Dire) 12:41 06-06-23