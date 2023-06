Agricooltour Festival 2023: L’artista Scelto è Alessandro Pellegrini. Ecco le date del Tour

Il festival itinerante negli ambienti rurali più caratteristici della Penisola, partirà il 23 Giugno dal Piemonte per poi spostarsi nel resto d’Italia. Il cantautore marchigiano presenterà il suo repertorio con un set acustico minimale utilizzando pianoforte, chitarra e mandolino

È tempo di Agricooltour Festival 2023! Il 23 Giugno inizierà infatti dal Piemonte l’ottava edizione del tour organizzato da Isola Tobia Label negli ambienti rurali più suggestivi d’Italia e normalmente non battuti da eventi musicali. Artista scelto di quest’anno è Alessandro Pellegrini, cantautore e musicista marchigiano che proporrà al pubblico brani del suo repertorio con un set acustico minimale, avvalendosi alternativamente di pianoforte, chitarra e mandolino per cantare ‘storie di istinti ed entusiasmi’.

Pellegrini è diplomato al CET di Mogol come autore e compositore ed è stato inoltre premiato nel 2016 al Concorso Festival Giovani per la Musica indetto dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro, mentre nel 2017 ha vinto il Premio Nazionale Franco Enriquez. Ha anche partecipato a Il Tenco Ascolta, su invito del Club Tenco di Sanremo.

“Esser stato scelto per Agricooltour festival per me è innanzitutto un onore – dichiara Alessandro – poi diventa anche una gioia. Una gioia doppia, perché c’è il sogno che ho sempre avuto di fare un tour con le mie canzoni, unito alla circostanza che sia ambientato in contesti rurali, dove la natura nelle sue infinite sfaccettature si sente vicina, vicinissima, quasi la più importante spettatrice. Insomma, l’habitat che preferisco e dove anche i miei brani ‘si sentiranno a casa’. Non vedo l’ora di incamminarmi per queste nuove mete e soprattutto di incontrare chi verrà ad ascoltare il concerto.

Grazie Agricooltour e grazie a tutto lo staff di Isola Tobia Label”.

Prima di Alessandro Pellegrini, i protagonisti delle altre edizioni – a partire dal 2016, quando Carlo Mercadante ha ideato Agricooltour suonando tra fattorie e aziende agricole e realizzando più di 40 date in tutta Italia – sono stati Francesca Incudine (2017), Carlo Valente (2018), Liana Marino (2019), ChiaraBlue (2020), Claudio Cirillo (2021) e Lorenzo Meazzini (2022).

Come si diceva, anche quest’anno Agricooltour festival si svolgerà in luoghi dove il patrimonio enogastronomico italiano è tutelato e valorizzato, con l’obiettivo di promuovere la buona musica d’autore insieme alle bellezze paesaggistiche della Penisola.

Media partner del tour è ancora una volta la testata giornalistica Media & Sipario (www.mediaesipario.it) che ne racconterà l’aspetto musicale e inoltre curerà, nel supplemento Semplice con gusto (www.semplicecongusto.it), un percorso enogastronomico legato alle località che ospiteranno il festival.

Ecco il calendario ufficiale delle date:

venerdì 23 giugno 2023, Casa Arpaouza (Pietraporzio, CN – Piemonte)

sabato 24 giugno 2023, Myricae (Farigliano, CN – Piemonte)

domenica 25 giugno 2023, Imbarcadero sul Noncello – Park Marcolin (PN – Friuli Venezia Giulia)

sabato 15 luglio 2023, Fattoria sociale Il Giardino dei Ciliegi (Montemitro, CB – Molise)

venerdì 28 luglio 2023, Chianu ‘e Piru (Dipignano, CS – Calabria)

sabato 29 luglio 2023, Sorelle Lo Re (Isnello, PA – Sicilia)

domenica 30 luglio 2023, Azienda Agricola Rosario Pendolino (Aragona, AG – Sicilia)

sabato 5 agosto 2023, Frantoio Montecchia (Morro D’Oro, TE – Abruzzo)

comunicato stampa