Disabilità. Casi gravi, approvate modifiche a piano operativo regionale

Potenziati Voucher Sociosanitari e voucher autismo

(DIRE) Milano, 7 Giu. – La giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera di integrazione e rimodulazione al programma operativo regionale a favore delle persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza. “Si tratta di una misura- ha dichiarato Lucchini- che ci consente di mettere a terra interventi mirati al miglioramento e potenziamento dei servizi per i disabili gravissimi con l’intento di garantire continuità nell’erogazione dell’assistenza”.

Un intervento tecnico, chiarisce l’assessore, “relativo ai voucher sociosanitari e ai voucher autismo, che vuole essere un ulteriore impegno a sostegno delle persone con disabilità e alle esigenze delle famiglie. Con il passaggio al ‘budget di progetto’ personalizzato e attento ai bisogni individuali, sarà possibile pianificare il servizio sul lungo periodo superando l’attuale modalità dell’erogazione mensile.

Prevediamo, ad ulteriore rinforzo degli interventi di sostegno all’inclusione scolastica già individuati che il Voucher ad alto profilo, rivolto alle persone con disabilità gravissime che presentano bisogni di particolare intensità in quanto dipendenti da tecnologia assistiva, possa essere attivato anche al di fuori del contesto domiciliare, con interventi di natura infermieristica presso la scuola”.(SEGUE) (Nim/ Dire) 12:32 07-06-23