Editoria. Sindacati, al via “Storie Inaspettate” concorso di scrittura

(DIRE) Roma, 7 giu. – Oltre seicento partecipanti da ogni angolo d’Italia. Seicento tra donne e uomini, giovani e meno giovani, uniti da una passione: la scrittura. Si presenta così “Storie inaspettate”, il concorso nazionale di narrativa organizzato da FiTel, (Federazione Italiana Tempo Libero di Cgil, Cisl e Uil) che quest’anno è giunto alla settima edizione.

Nato nel 2015 per offrire opportunità a quanti fanno della scrittura una passione da coltivare nel tempo libero o a potenziali scrittrici e scrittori un’occasione per esprimere la loro creatività, Storie Inaspettate prevede due categorie di partecipanti, gli junior (da diciotto a trentacinque anni) e i senior, con tre premi assoluti per ciascuna categoria (700, 400 e 200 euro) e una targa di partecipazione per il quarto e quinto classificato. Il tema è sempre stato libero così come la partecipazione è sempre stata gratuita.

“Basta avere occhi per guardare e cuore per raccontare – dicono gli organizzatori”. Ma in questa ultima edizione il concorso nazionale di racconti brevi è andato oltre: è stato infatti istituito anche il Premio della Giuria curato meticolosamente dalla madrina Carmen Pellegrino, scrittrice e storica dedicato alla Cultura delle Differenze, Sessismo Razzismo Discriminazione, Genere Diversità Identità.

“Una giuria di qualità- composta da Cecilia Brighi, Barbara Pierro, Maria Delfina Tommasini, Carlo Gnetti, Stefano Morabito e Francesco Neri, che ha anche assicurato l’equità di genere- ha provveduto a alla selezione dei 603 racconti ricevuti, selezione avvenuta in modalità completamente anonima, perché alla Fitel interessa principalmente premiare chi non ha pubblicato racconti con case editrici e con contratti editoriali. “L’impegno in attività che favoriscono il benessere e qualità della vita nel tempo libero è l’obiettivo della FITeL- aggiungono gli organizzatori del premio- In questo contesto Storie inaspettate è un appuntamento che riveste un ruolo fondamentale”.

Sarà perché in un racconto ci sono sentimenti, aspirazioni, aspettative, oppure perché un racconto è anche la trasposizione del posto che occupiamo o che vorremmo occupare nel mondo, fatto sta che impiegati di banca, studenti universitari, editor, operatori sanitari hanno risposto al concorso nazionale di narrativa.

E così FiTel costituita nel 1993 su iniziativa di Cgil, Cisl e Uil per valorizzare la promozione delle attività del tempo libero che si appresta il 14 giugno alle ore 15, nella cornice dell’Auditorium di Via Rieti (Via Rieti 13) a premiare i vincitori della VII edizione, sta già lavorando per preparare la successiva edizione di Storie Inaspettate, l’ottava. Perché convinta che riscoprire l’amore per la scrittura, il bisogno di rallentare e soffermarsi a raccogliere pensieri e stimoli, il desiderio di comunicare narrazioni, ricordi, fantasie siano esigenze tanto forti quanto condivise. (Com/Red/Dire) 12:52 07-06-23