Mattarella: non è scuola se offre opportunità solo a chi ha condizioni economiche adeguate

(DIRE) Roma, 7 Giu. – “Don Milani è stata una figura straordinaria. Nel corso del tempo anche la scuola italiana è cambiata, anche sulla base delle sensibilità che lui manifestava. La varie riforme che si sono succedute hanno preso come punto fondamentale quello per cui una scuola che offre opportunità è soltanto a chi è in condizioni economiche adeguate, e non a tutti, non è una scuola perché non forma realmente la comunità, che è lo scopo della cultura”.

Cosi’ il presidente Sergio Mattarella a Parigi rispondendo alle domande degli studenti dell’Istituto statale italiano Leonardo da Vinci. (Vid/ Dire) 12:04 07-06-23