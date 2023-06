Nuovo CdA per la Stretto di Messina, Senatrice Minasi: «congratulazioni e buon lavoro ai nominati, è un’ulteriore fondamentale tappa verso il ponte»

«La designazione della nuova compagine direttiva della Società Stretto di Messina è un’ottima notizia, che segna un ulteriore concreto passo in avanti verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Voglio dunque salutare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, nominati dall’Assemblea dei Soci, e augurare loro un buon inizio.

In particolare sono lieta dell’ingresso nel CdA dell’avv. Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega in Calabria. L’entusiasmo che anima lui e il nostro partito verso la concretizzazione dell’Infrastruttura attesa da decenni come motore propulsivo per lo sviluppo dell’estremo Sud e dell’Italia intera sarà sicuramente la marcia in più che gli consentirà di ricoprire al meglio il nuovo incarico, assieme agli altri qualificati membri del Consiglio e sotto la guida dell’Ad Pietro Ciucci, la cui vasta esperienza e conoscenza in materia saranno senza dubbio decisive per questa ripartenza.

Dunque congratulazioni e buon lavoro!»

Così in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, con riferimento alla costituzione del nuovo CdA della Stretto di Messina e all’approvazione del nuovo statuto della Società.