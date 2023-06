Successo per le torrette da difesa della Leonardo al Sea Future 2023

Benvenuti in un futuro più sicuro, verrebbe da dire ammirando le nuove torrette Made in Italy. Potrebbe sembrare che vengano montate su una nave spaziale ed invece, le due nuove torrette sono destinate per la difesa navale e terrestre. Andranno ad arricchire con capacità e prestazioni evolute, le rispettive famiglie tecnologiche. Il loro nome esatto è LIONFISH 30 e la HITFIST 30 UL. Sono state presentate da Leonardo per la prima volta al Sea Future 2023 ed avranno il compito di proteggere le navi ed i mezzi di terra.

“Compattezza e leggerezza ne consentono l’installazione su piccole piattaforme, proteggendole da qualsiasi tipo di minaccia asimmetrica, inclusi droni ed elicotteri, all’interno di scenari complessi con una molteplicità di bersagli, o multi-target. Ad abilitare questa capacità sono dei sofisticati algoritmi di Intelligenza Artificiale che permettono l’analisi di contesto e l’ottimizzazione nell’ingaggio di più minacce simultanee“. Queste solo alcune della caratteristiche, ricavate dal sito della casa madre, di cui sono dotate le due nuove torrette da difesa.

Federica Romeo