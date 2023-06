Etiopia. Gli USA Sospendono la distribuzione del cibo: dirottato altrove

Roma, 8 Giu. – L’Agenzia per gli aiuti allo sviluppo degli Stati Uniti, Usaid, ha annunciato la fine di una campagna di distribuzione di aiuti alimentari in Etiopia. Nel documento fatto pervenire ai donatori e consultato dai media internazionali, Usaid ha spiegato che le scorte alimentari “sono state dirottate” a soggetti diversi dai beneficiari. I responsabili hanno aggiunto che tali atti “sembrano essere orchestrati da entità governative federali e regionali, con unità militari in tutto il Paese”.

A fine 2020 in Etiopia, e in particolare nelle regioni del nord, è iniziato un conflitto animato dall’esercito federale e diversi gruppi ribelli che, nonostante il recente raggiungimento di un cessate il fuoco, ha lasciato grande instabilità, con milioni di sfollati interni e persone dipendenti dagli aiuti. In questo contesto, le agenzie umanitarie dell’ONU o dei governi hanno già denunciato furti di aiuti destinati alle popolazioni colpite dall’emergenza. (Alf/Dire) 18:46 08-06-23