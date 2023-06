13:00 – E’ stato fermato il presunto responsabile del ferimento di diverse persone a Annecy in Francia. L’uomo è un siriano richiedente asilo era armato di coltello ed indossava un turbante. Tre dei bambini che sono stati accoltellati, un piccolo parco giochi, sono in pericolo di vita. I piccoli hanno tutti intorno ai 3 anni. La Polizia francese indaga per capire le motivazioni del gesto.

Silv Bott