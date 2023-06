Giustizia. 222 mln per il personale amministrativo

(DIRE) Roma, 8 Giu. – “Oltre 200 milioni, a favore del personale dell’amministrazione giudiziaria e contemporaneamente l’avvio del confronto per un nuovo contratto integrativo. Sono i risultati di un percorso, che ha portato in soli due mesi allo sblocco di ingenti risorse.

Colmando un ritardo di 3 anni, il Ministero della Giustizia ha firmato con tutte le sigle sindacali gli accordi relativi al trattamento economico accessorio per tutti i dipendenti degli anni 2020, 2021 e il preaccordo del 2022. 222,8 milioni di euro i finanziamenti complessivamente sbloccati a favore del personale amministrativo. Queste sottoscrizioni fanno seguito a quelle del 22 Marzo 2023, data del via libera della riqualificazione professionale di oltre 9mila dipendenti e dell’addendum sull’accordo di mobilità del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.

E’ stato inoltre dato l’avvio al confronto finalizzato alla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo; nella stessa circostanza, il vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha annunciato un altro provvedimento da tempo atteso dal personale, con la pubblicazione del bando di progressione economica per 600 ausiliari. Si tratta di iniziative che si inseriscono in un quadro di sinergie dirette a migliorare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia”. Cosi’ il ministero della Giustizia in una nota. (Vid/ Dire) 16:37 08-06-23