PNRR. Fontana: Lombardia spenderà ciò che gestisce, 20% totale

(DIRE) Milano, 8 Giu. – “I soldi che gestirà Regione Lombardia verranno spesi interamente, così come sono sempre stati spesi quelli dell’Unione Europea, quelli ordinari”. Così il Presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a margine del convegno ‘PNRR il controllo: Motore del rilancio del Paese’, questo pomeriggio all’università Cattolica di Milano, commenta i ritardi per l’attuazione dei progetti del PNRR, ricordando che, delle risorse in arrivo in Lombardia, “solo il 20% sarà gestito dalla Regione”.

“È difficile poter dare giudizi su progetti che non conosco – aggiunge Fontana, riferendosi ai progetti che non saranno gestiti dalla Regione -. Sul fatto che ci siano delle situazioni di difficoltà questo non sono proprio in grado di poterlo dire”. (Bol/ Dire) 17:34 08-06-23