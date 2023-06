Popolari. Lupi (NM): Asse con conservatori sarà modello anche in UE

(DIRE) Roma, 8 Giu. – “Il modello italiano, l’alleanza tra Popolari e Conservatori, potrà essere un modello efficace anche per il futuro Parlamento Europeo. Noi Moderati lavorerà per rafforzare l’area popolare, senza rincorrere nessuno, ma puntando sui nostri valori, la nostra visione e i nostri progetti per tornare protagonisti. Servirà costruire una proposta politica unitaria facendo una sintesi delle diverse posizioni: sono molte di più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci dividono.

Il PPE, famiglia politica europea alla quale da sempre apparteniamo, è il pilastro della politica europea e sarà fondamentale anche per costruire l’Europa del futuro. Nei popolari europei c’è spazio per diverse sensibilità politiche e culturali, sempre accomunate da progetti e valori comuni, e molte di queste guardano con interesse all’asse strategico con i Conservatori”. Lo afferma il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. (Com/Pol/ Dire) 22:28 08-06-23