Rimini. Giovane nascondeva in auto e nella propria abitazione droga e denaro contante: arrestato

Nel pomeriggio del 6 Giugno 2023, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, per il reato di Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, un ragazzo italiano, mentre si trovava nella via Tonale a bordo della sua autovettura, veniva sottoposto ad un controllo di polizia. Dall’abitacolo si percepiva un forte odore tipico di hashish ed il soggetto, inoltre si mostrava molto nervoso, scoppiando in lacrime.

All’interno dell’abitacolo vi era una borsa da palestra al cui interno vi erano 23 involucri con all’interno della sostanza stupefacente poi accertata essere hashish del peso di 2,323 grammi e 3 tre involucri con all’interno marijuana del peso complessivo di 36 grammi.

Successivamente il controllo si spostava presso il domicilio del soggetto dove venivano ritrovati un bilancino elettronico di precisione, un coltello sporco di marijuana ed in un frigorifero sei sacchetti contenenti hashish del peso complessivo di 1768 grammi, oltre che del materiale in plastica/cellophane per il confezionamento. Inoltre, vi erano euro 925 in contanti.

Nell’abitazione veniva rinvenuto dell’altro denaro contante per un valore complessivo di euro 14.050. In considerazione dei fatti accaduti il soggetto veniva accompagnato presso la locale casa circondariale. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.