Brasile: il gradimento per Lula cala del 37%

Niente da fare per Luiz Inácio Lula da Silva, il Presidente del Brasile, la sua approvazione cala al 37%, secondo quanto rileva un sondaggio effettuato da IPEC, e pubblicato nella giornata di oggi sul quotidiano O Globo.

Un numero non di certo buono per il leader, che perde consensi dal suo popolo, ma di certo meglio del 39% dell’11 Aprile scorso, due punti in meno.

Il suo operato è approvato dal 28% della popolazione (rispetto ad Aprile, quando era al 26%), mentre il 37% lo considera “regolare”.

IPEC ha intervistato in tutto duemila cittadini brasiliani tra l’1 e il 5 Giugno, in 127 differenti città del Paese (fonte: ansa.it).

