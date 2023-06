Gli incendi in Canada sono il prodotto anche del cambiamento climatico

Le fiamme che stanno divorando il Canada da settimane non danno pace al Paese, nemmeno l’operato del corpo dei vigili del fuoco riesce a domare il fuoco, molti incendi sono fuori controllo. In tutto ce ne sono stati 400.

Tanti cittadini hanno dovuto evacuare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. I fumi degli incendi hanno avvolto non solo il grande paese del nord, ma anche alcune città degli USA, come New York e Washington.

“Milioni di americani stanno sperimentando gli effetti del fumo proveniente dai devastanti incendi in Canada, un altro forte richiamo alle conseguenze del cambiamento climatico” le parole del leader statunitense Joe Biden.

Il Presidente americano ha parlato con il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, e ha offerto la propria “mano” per qualsiasi aiuto: “ogni ulteriore aiuto di cui il Canada ha bisogno per accelerare gli sforzi in modo da domare gli incendi, in particolare quelli in Quebec, dove gli incendi hanno avuto il maggiore impatto sulle comunità americane” (fonte: skutg24.it).

AO