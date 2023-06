USA: l’Iran aiuta la Russia per impianto droni

La Federazione Russa sta ricevendo aiuti dall’Iran per costruire un impianto per droni a est di Mosca, la capitale, per la guerra in corso in Ucraina.

La notizia arriva ed è stata confermata dalla Casa Bianca, sottolineando che l’installazione sarà completa ed operativa nel 2024, ossia fra sei mesi.

L’amministrazione ha condiviso alcune immagini satellitari (messe a disposizione dai media) di due edifci in Russia, che molto probabilmente sarebbero per la possibile sede dell’installazione.

“La Russia ha usato droni iraniani nelle ultime settimane per colpire Kiev. La partnership militare fra Russia e Iran si sta rafforzando”, ha affermato John Kirby, il portavoce del consiglio per consiglio per la sicurezza nazionale (fonte: ansa.it).

